Lehrer dringend gesucht: 880 Stellen zu vergeben

Situation in den Regionen unterschiedlich

In den Tiroler Volksschulen sind 190 Stellen neu zu besetzen, in den AHS 228 und in berufsbildenden Schulen 169. Gappmaier räumt ein, dass es nach der Erfahrung in Tälern und abgelegenen Regionen schwieriger ist, offene Stellen nachzubesetzen. Die Bewerbungsfristen wurden zuletzt vereinheitlicht. Bis zum 3. Mai können sich Interessierte direkt bei der Bildungsdirektion über das Online-Bewerbungsportal melden. Insgesamt unterrichten in den Tiroler Schulen 11.600 Lehrerinnen und Lehrer.