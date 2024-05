Franz Posch zeigt seine „liabsten E-Bike-Touren“

Mit einem E-Auto erfolgt umweltbewusste Anreise

Die top E-Bikes werden in Schlitters von der Firma NOX fix und fertig zusammengebaut – ein Alleinstellungsmerkmal in Tirol. Zu den Touren reist das Duo umweltbewusst mit einem E-Auto aus dem Autohaus Brunner in Kirchbichl an. Und als Partner mit an Bord ist auch die Tiroler Versicherung, denn das Thema Gesundheit passt natürlich perfekt zu diesem erfolgreichen Unternehmen.