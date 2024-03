Insider: Intel darf weiter Chips an Huawei liefern

Der US-Halbleiterhersteller Intel hat Insidern zufolge den vorzeitigen Entzug einer Lizenz zur Lieferung von Computerchips an den chinesischen Konzern Huawei abgewendet. Diese Aufträge hätten ein Volumen von mehreren hundert Millionen Dollar, sagten zwei mit der Angelegenheit vertraute Personen am Dienstag. Allerdings laufe Intels Exportgenehmigung in einigen Monaten aus. Eine Verlängerung sei unwahrscheinlich.