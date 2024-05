Skurriler Auftritt | Lust auf Neues

Lust auf Neues. Eine Partei ohne herzeigbare Kandidaten, ohne schlüssiges Programm? Ja, was heißt hier überhaupt Partei – die tituliert der Multi-Künstler Marco Pogo und Möchtegern-Politiker ja als „Bierpartei“. Lustig, oder? Wlaznys Botschaft ist und wird es wohl auch bis zum Wahltag und darüber hinaus bleiben – falls er mit seiner Partie den erwarteten Einzug ins Parlament schafft: anders, jung, hipp. Und vor allem: neu. Und das kann für einen Wahlerfolg reichen – jüngere Beispiele von verschiedenen Wahlen im In- und Ausland beweisen es, man muss da gar nicht allein an die jüngsten Wahlen in den Landeshauptstädten Salzburg und Innsbruck denken. Neue, unverbraucht erscheinende Kandidaten und Parteien haben Hochkonjunktur. Da wird dann nicht so genau hinterfragt, was dahinter steckt. Überwiegendes Wahlmotiv oft: Die etablierten Parteien bestrafen. Die FPÖ hat ihr Protest-Monopol verloren.