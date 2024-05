Schwaz will mit Hirn und Leidenschaft siegen

In der Osthalle ist wieder Spannung und Dramatik garantiert! Schwaz trifft am Samstag um 17.15 Uhr (live auf Krone TV) auf Linz – und will sich als Favorit mit einem Sieg (dem zweiten in der Best-of-three-Serie) ins Halbfinale der Handball League Austria spielen. Aber Vorsicht ist allemal geboten.