100 Ökostrom-Anlagen sorgen für „saubere“ Züge

Vier Jahre nach dem Start der Solaroffensive konnten die ÖBB pünktlich zum Tag der Sonne in Amstetten ein besonderes Öko-Jubiläum feiern. Am Parkdeck beim Bahnhof wurde die 100. Photovoltaik-Anlage in Betrieb genommen, die 29. davon in Niederösterreich. Auf 2000 Quadratmetern liefern die 900 Module rund 380 Megawattstunden im Jahr. Das entspricht dem durchschnittlichen Strombedarf von rund 95 Haushalten.