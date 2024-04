Starker Rückenwind für blau-gelben Solarstrom

Mehr Interesse, mehr Beratung

Wichtig für alle Bürger, die eine Photovoltaikanlage in Betrieb nehmen wollen, sind Antworten auf die Fragen: Was ist die optimale Größe einer PV-Anlage? Wie kann man möglichst viel vom PV-Strom selbst nutzen? Welcher Speicher passt am besten für die Anlage? Ist das geklärt, ist auch die Abklärung der passenden Förderungen notwendig. „Dabei sollte man beachten, welche Förderungen kombinierbar sind“, so Stallinger abschließend.