Einwohner von Staatz haben einzigartige Chance

Neue Möglichkeit für günstigen Strom gefunden

Die Familie Blochberger aus Krumbach, NÖ, ist bereits österreichweit bekannt. Mit ihrer genialen Erfindung des „Eis-Greisslers“ oder dem Kinder-Erlebnispark in Krumbach wurden sie über Landesgrenzen schlagartig berühmt. Nun lassen die drei Blochberger-Brüder wieder aufhorchen. Sie beteiligen die Einwohnerinnen und Einwohner an ihren Stromanlagen wie Photovoltaikanlagen oder Windrädern, garantieren den Haushalten und Betrieben in der Gemeinde einen günstigen Preis für viele Jahre und machen dadurch Regionen stabiler und unabhängiger. Aktuelle Berechnungen zeigen, dass sich ein 4-Personen-Haushalt durchschnittlich mehrere hundert Euro pro Jahr sparen kann.