Hip-Hop zum Abschluss einer Rekordsaison in Ischgl

Die Silvrettaseilbahn AG konnte in diesem Winter an die besten Saisonen anschließen. „Die mehr als 100 Millionen Euro an Umsatzerlösen im Geschäftsjahr 2023/24 bedeuten den höchsten Wert in unserer über 60-jährigen Unternehmensgeschichte“, so die beiden Vorstände Markus Walser und Günther Zangerl.