Wo vor „musikalischen Analphabeten“ gewarnt wird

Akuter Personalmangel

Denn bereits jede zweite Musikstunde an diesem Schultyp muss in Niederösterreich von Lehrkräften ohne die entsprechende Fachausbildung gehalten werden. Zwar greifen die Schulleiter bei der Suche nach Ersatz vor allem auf Lehrkräfte zurück, die sich privat für Musik interessieren, eventuell sogar in einer Band oder Musikkapelle spielen, und die Bildungsdirektion bietet Weiterbildung für die „Laien“ an.