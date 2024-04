Was die Grazer Frühjahrsmesse heuer zu bieten hat

An verschiedenen Tagen stehen besondere Attraktionen an: Familien sind vor allem am Sonntag willkommen, der Montag steht im Zeichen des steirischen Holztags und der Dienstag ist den Studenten, mit ermäßigten Eintritten, gewidmet. Am Tag der Tracht, dem 1. Mai, kommt man mit passender Kleidung günstiger in die Messe. Regulär kostet ein Tagesticket vor Ort zehn Euro, ermäßigt sind es sieben Euro und im Vorverkauf nur sechs.