Pferd 42 Mal geschlagen! Reiter suspendiert

Wegen eines Videos, in dem zu sehen ist, wie er in einer halben Minute 42 Mal auf sein Pferd einschlägt, ist Heath Ryan vom nationalen Dachverband für Pferdesport vorläufig suspendiert worden. Weder als Teilnehmer noch als Organisator darf der Australier an Wettbewerben oder Veranstaltungen teilnehmen.