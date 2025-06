3×3 in Wien: „Basketball ist in aller Munde“

3x3-Turniere in Österreich haben eine kleine, aber feine Tradition. Österreichs Verband forciert das organisierte 3-gegen-3-Basketball mit Vorliebe als Stadt-Spektakel. 2021 (Olympia-Qualifier in Graz), 2022 (EM in Graz), 2023 (WM in Wien/Rathausplatz) und 2024 (EM in Wien/Kaiserwiese Prater) war Österreich bereits Gastgeber.