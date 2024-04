Themen, die bewegen: Junge haben viel zu sagen

Während die Teilnehmer bei der „Klassischen Rede“ einen vorbereiteten Text in der Länge von sechs bis acht Minuten vortragen, haben sie in der Kategorie „Spontanrede“ nur fünf Minuten Vorbereitungszeit, bevor sie einen maximal vierminütigen Vortrag zu einem vorgegebenen Thema halten müssen. Die Rubrik „Sprachrohr“ wiederum ermöglicht Einzelpersonen oder Gruppen bis zu vier Jugendlichen, einen Vortrag in einer kreativen Weise.