In 20 Tagen vom Gletscher bis zum Wörthersee

Am 10. Juni geht los: Begleitet mich in diesem Online-Reisetagebuch auf meiner 350 Kilometer langen Weitwanderung am Alpe-Adria-Trail durch eine der schönsten Regionen Österreichs. Auf 20 Etappen geht es für mich vom höchsten Berg, dem Großglockner, bis zum türkisblauen Wörthersee in Kärnten. Viel Spaß beim Lesen meiner Updates, und ich freue mich über den einen oder anderen Ratschlag, Tipp oder Like. Danke. Eure Diana.