Rückkehrer Hirscher muss wieder von null beginnen

Marcel Hirscher steht am Anfang seiner zweiten Karriere als alpiner Skirennläufer. Im Weltcup kann der mehrfache Rekordmann in diesem Metier vorerst nicht an den Start gehen, das verhindert in erster Linie das FIS-Regulativ. An der Fitness und am Ehrgeiz des 35-jährigen Unternehmers würde es hingegen nicht scheitern, meinen Weggefährten. Doch ist die Rückkehr an die Weltspitze für den Pass-Niederländer überhaupt denkbar oder handelt es sich nur um einen Marketing-Schachzug?