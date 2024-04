Ganzer Stadtteil bangt um „seine“ Sparkasse

Das ist ein Schlag ins Gesicht und nicht hinnehmbar“, sind die Bewohner des St. Pöltner Stadtteils Wagram außer sich. Dort soll nämlich die seit Dezember 1961 am Michaelplatz befindliche Sparkassen-Filiale geschlossen werden. Sie soll in das Fachmarktzentrum in den Nachbarstadtteil Stattersdorf verlegt werden. Dieses Gerücht breitete sich rasend schnell im bevölkerungsreichsten Viertel der Landeshauptstadt aus.