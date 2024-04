Kurz nach seinem Geburtstag machte Marcel Ernst

Alles in allem kann man sagen: „Typisch Hirscher“! Richtig Ernst machte er mit seiner Idee übrigens rund eine Woche nach seinem Geburtstag (2. März). Da wusste er: Wenn er wirklich zurückkehren möchte, muss er langsam in die Gänge kommen. Einen richtigen, fertigen Masterplan, was Trainings und Neuseeland-Camp betrifft, gibt es aber laut „Team Hirscher“ nicht wirklich. Beziehungsweise noch nicht.