Constantin-Film wegen „Manta Manta“ vor Gericht

Der Ideengeber sah sich in seinem Bearbeitungsrecht verletzt, verklagte den Filmriesen Constantin und forderte 100.000 Euro. Das Verfahren endete nun in einem Vergleich. Cantz wurden 35.000 Euro zugesprochen und Constantin-Geschäftsführer Gero Worstbrock bekundete vor Gericht sein Bedauern darüber, „wie das überhaupt gelaufen ist und dass das bei Ihnen (Cantz, Anm. der Redaktion) so angekommen ist.“