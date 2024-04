Nach Gala nur noch zweite Geige: „Nervt mich!“

Logisch, der Wiener spielte ein starkes Frühjahr. „Ich habe mir nichts zu schulden kommen lassen. Das ist halt Teil des Geschäfts.“ Augenscheinlich! In der Außendarstellung wirkt es fast so, als müsste Oluwayemi auflaufen, damit die Admira im Sommer weitere Talente vom schottischen Kooperationsklub bekommt. „Alle wissen, dass Celtic ein wichtiger Partner des Klubs ist. Die Verhandlungsbasis wird sich dadurch wohl nicht verschlechtern. Ich kann mich aber in die Verantwortlichen hineinversetzen“, ordnet er sich dem großen Ganzen unter. „Für mich ist es natürlich nicht so schön.“ Deswegen bleibt die Frage offen, wie’s um seine Zukunft bestellt ist.