Wintereinbruch: „Vermeiden Sie unnötige Fahrten“

Ein Italientief ist der Grund für den Wettereinbruch von Montag auf Dienstag in der Steiermark. Es wird so viel Schnee erwartet, dass die Landeswarnzentrale die Steirer informiert: „Neben Schneefahrbahn ist das Schneebruchpotential hoch. Winterliche Straßenverhältnisse sind in höheren Lagen ein Thema.“