Magisches Jahr wartet auf Straßen-Zauberer

Eine Salzburger Straßenfußball-Truppe rund um Edeltechniker Stefan Federer will sich für Weltmeisterschaft in Lettland qualifizieren. Davor steht für die Kicker aber wohl schon ein anderes Großereignis im Baltikum an. Die Sportart mit dem runden Leder hat in der Vergangenheit einen Boom erfahren.