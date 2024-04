Irre Zeit am Räder-Markt zum Glück wieder vorbei

„70 Prozent E-Bikes, aber andere Trends spürbar“

„Ich übertreibe nicht, wenn ich sage, dass die Zeit noch selten so gut war, um ein Rad zu kaufen.“ Gratt hat in Kufstein, Ebbs und in der Schweiz rund 2000 Bikes im Bestand. Nach wie vor würden zu 70 Prozent E-Bikes gekauft. Aber auch andere Trends seien spürbar – etwa zu Gravelbikes (Hybrid zwischen Rennrad und Crossrad) oder zu Lastenrädern.