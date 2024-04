Ladehemmung verhindert Massaker in Jerusalem

Die mutmaßlichen Täter ließen ihre disfunktionalen Waffen laut Polizei am Tatort zurück. Die Männer konnten in der Nähe des Anschlagortes aufgespürt und festgenommen werden. Sie sollen sich in einem geschlossenen Geschäft im Nordwesten Jerusalems versteckt haben. Es soll sich um zwei 17-Jährige aus dem Westjordanland handeln, berichtet die israelische Zeitung „Haaretz“.