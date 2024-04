Begnadigter Ex-Wagner-Söldner zerstückelt Frau

Ohne Therapie zurück in die Gesellschaft

„Fontanka“ zufolge war Alexej S. im Jahr 2018 wegen Mordes zu einer zwölfjährigen Haftstrafe verurteilt worden. Ende 2022 sei er in der Strafkolonie für den Kriegsdienst in der Ukraine rekrutiert worden und im Sommer vergangenen Jahres wieder nach Russland zurückgekehrt.