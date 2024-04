Japan: Militärhubschrauber kollidierten, ein Toter

„Wir glauben, dass die beiden Hubschrauber abgestürzt sind“, sagte der japanische Verteidigungsminister Minoru Kihara am Sonntag vor Journalisten. Es seien keine anderen Flugzeuge oder Schiffe in der Nähe gewesen, erklärte die Marine nach Angaben des japansichen Senders NHK. Deswegen sei die Verwicklung eines anderen Landes in den Vorfall unwahrscheinlich.