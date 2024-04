Bayern: Einjahres-Lösung und Klopp ab 2025?

Will niemand?

Die Konstellation, die Klopp in München Realität werden lassen könnte: Bayern sucht sich jetzt eine Einjahres-Lösung, quasi einen Platzhalter für Klopp, und dann legt der einstige Dortmund-Meistermacher an der Säbener Straße los. Viel Konjunktiv, stimmt schon. Andererseits tut sich der deutsche Rekordmeister aber offenbar auch ein bisserl schwer, einen Chefcoach zu wissen. Nagelsmann, Rangnick, Zidane (Eberl „verplapperte“ sich, lesen Sie alles dazu hier), De Zerbi, Matthäus – so wirklich scheint niemand zu wollen.