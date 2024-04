„So ein Handspiel darf einfach kein Elfer sein!“

Thomas Silberberger (WSG-Trainer): „Es war ein verdienter Sieg der Austria aufgrund der Geschehnisse zwischen der 10. und 45. Minute. Davor und dann haben wir ein passables Auswärtsspiel geboten. Wenn du nicht gut verteidigst, wird es bei der Austria schwer. In der zweiten Halbzeit haben wir drei hundertprozentige Chancen liegen gelassen. Wir sind dann ‘all-in‘ gegangen, da hat die Austria im Konter das 3:0 gemacht. Aber die Leistung in der zweiten Halbzeit war schon so, dass wir dort am Dienstag fortsetzen wollen. Wenn wir verlieren und Lustenau gewinnt, haben wir am Samstag (gegen Lustenau, Anm.) ein Spiel, das keiner braucht, in dem die Nerven blank liegen.“