SCR Altach gegen Blau-Weiß Linz – ab 17 Uhr LIVE

Lange Durststrecke in Linz

BW Linz ist seit dem Derbysieg gegen den LASK am 12. November in zwölf Spielen ohne Sieg. Nach der 1:2-Niederlage gegen WSG Tirol am vergangenen Wochenende wollen die Blau-Weißen im Ländle ein anderes Gesicht zeigen. „Es gilt eine Reaktion auf den wenig zufriedenstellenden Auftritt gegen Tirol zu zeigen. Es wird darum gehen, mehr zu laufen als der Gegner, die Zweikämpfe anzunehmen und den unbedingten Siegeswillen zu zeigen. Legen wir diese Grundtugenden nicht an den Tag, dann werden wir es schwer haben, zu gewinnen“, sagte Trainer Gerald Scheiblehner.