Microsoft plant internationale Konferenz in Bonn

Der US-Tech-Konzern Microsoft will im Mai eine internationale Konferenz in Bonn ausrichten. Nach Angaben der Düsseldorfer Staatskanzlei findet die europäische Ausgabe der internationalen Partnerkonferenz „Microsoft AI Partner Training Roadshow“ am 22. Mai statt. Das deutsche Bundesland Nordrhein-Westfalen sei damit der einzige Austragungsort in Europa.