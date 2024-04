Chinarestaurant erneut im Netz der Steuerfahnder

Kein All-you-can-eat

Fälle wie dieser würden sich in der Branche herumsprechen und hätten eine nicht zu unterschätzende präventive Wirkung, so Finanzminister Magnus Brunner (ÖVP). „Der österreichische Staat kann kein ‘All you can eat‘-Buffet für Steuerbetrüger sein. Das schadet all jenen ehrlichen Menschen, die ihre Abgaben ordnungsgemäß entrichten“, so Brunner weiter.