Wiener Bäcker nimmt Kurs aufs Grazer Zentrum

Auer und Sorger sind in Graz die Bäckerei-Platzhirsche, ihre Filialen gibt‘s gefühlt an jeder Straßenecke. Doch nun kommt Konkurrenz aus der Bundeshauptstadt. In Zeiten, in denen in den meisten Bäckereien nicht mehr vor Ort produziert wird und bis zu 80 Prozent der Brot-Einkäufe im Supermarkt stattfinden, will Peter Ostendorf mit einer Rückbesinnung auf traditionelle Werte und dem Fokus auf besonders lange gereiften Teig bei den Kunden punkten. Und das gelingt ihm in Wien bereits mit drei Standorten, die vierte ist derzeit in Planung. Nun folgt eben der nächste logische Schritt: eine Bäckerei in Graz, am Jakominiplatz.