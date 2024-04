76ers nach Sieg gegen Miami Heat in den Play-offs

Butler verletzt

Die 25 Zähler von Tyler Herro für die Miami Heat waren am Ende zu wenig. Ob Butler am Freitag gegen die Bulls spielen kann, war zunächst unklar. Er sagte, er brauche ein MRT und das Knie fühle sich nicht gut an. Der Gewinner der Partie trifft in der ersten Runde der Play-offs auf die Boston Celtics. Die Heat bekommen es nun mit einem Team zu tun, das sich ohne Probleme gegen die Hawks durchsetzte. Schon im ersten Viertel zog Chicago auf mehr als 15 Punkte davon. Coby White erzielte 42 Punkte und damit so viel wie nie zuvor in seiner Karriere.