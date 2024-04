Für Eisbullen geht‘s noch einmal in die Achterbahn

Wieder voll da ist hingegen der KAC. Der wähnt Fortuna nach dem Coup in der Eisarena auf seiner Seite. Wobei Coach Kirk Furey voller Staunen festhält: „Das Momentum ist in dieser Finalserie schon so oft gewechselt. es ist unglaublich.“ Diese Achterbahnfahrt belegt ein Blick auf die Statistik. Zum erst zweiten Mal im gesamten Duell gewann die Mannschaft das Spiel, die das erste Tor geschossen hatte.