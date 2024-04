KAC verhindert Red Bull Salzburgs Meisterparty

Der KAC hat am Dienstagabend mit einem 4:1-Auswärtssieg bei Red Bull Salzburg in der ICE Hockey League das entscheidende siebente Spiel der Finalserie erzwungen und den neuerlichen Meistertitel der Bullen vorerst verhindert. Mit dem Rücken zur Wand gelang den Kärntnern der Ausgleich zum 3:3. Das letzte Match geht am Freitag in Klagenfurt in Szene.