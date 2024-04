David: „Wir haben uns dann verbrannt“

Ob man im Vorfeld vielleicht bereits zu sehr an den Meistertitel gedacht hatte? „Vielleicht individuell, aber wir haben in der Vorbereitung sicher keine Reden wie aus einem Hollywood-Film geschwungen. Es ging nur darum, fokussiert und ruhig zu sein. Aus was für einem Grund auch immer hat das in den ersten drei Minuten nicht funktioniert“, war auch der Trainer der Salzburger doch etwas ratlos.