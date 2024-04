Hamilton: „Das hat mich zum Nachdenken gebracht“

Auch in der Filmbranche hat Hamilton bereits erste Erfahrungen sammeln dürfen, drehte bereits mit Hollywood-Star Brad Pitt. Auch für Mode kann sich der 39-Jährige faszinieren, an Rennwochenenden präsentiert er sich stets stilbewusst. Was auch immer die Zukunft bringen mag, langweilig wird Hamilton wohl nicht so schnell ...