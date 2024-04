Israel behindert Befragung von Hamas-Opfern

Derzeit befassen sich die Ermittler mit den Ereignissen vom 7. Oktober und dem nachfolgenden Krieg gegen die Terrororganisation Hamas. „Was die israelische Regierung angeht, erleben wir bisher nicht nur einen Mangel an Kooperation, sondern eine aktive Verhinderung unserer Bemühungen, über israelische Zeugen und Opfer Beweise für die Vorfälle in Südisrael zu erhalten“, sagte Chris Sidoti von der vom UNO-Menschenrechtsrat eingesetzten Untersuchungskommission am Dienstag in Genf.