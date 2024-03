Israel wirft UNRWA Hilfe bei Verschleppungen vor

Die israelische Regierung hat erneut Aufnahmen vorgelegt, die eine Beteiligung von Mitarbeitern des UN-Palästinenserhilfswerks UNRWA an dem verheerenden Überfall der Hamas auf Israel belegen sollen. Israels UN-Botschafter Gilad Erdan zeigte während seiner Rede am Montag in New York ein Video, das einen UNRWA-Mitarbeiter am 7. Oktober in Israel zeigen soll. Außerdem veröffentlichte das Militär Tonaufnahmen, in denen auch Stimmen von UNRWA-Personal zu hören sein sollen.