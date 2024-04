Burgenländer terrorisierte Behörde mit Sex-Anrufen

„Ins Telefon gestöhnt“

Anwalt Michael Dohr legte sich für seinen Mandanten ins Zeug. „Er ist nie vor diesem Call-Center aufgetaucht, er hat also nie versucht, die Frauen zu treffen.“ Zwei bis drei Damen hätten ihm das Gefühl gegeben, „dass sie mir zuhören“, sagte der Angeklagte am Landesgericht Eisenstadt. Hier hakte Richterin Karin Lückl umgehend ein. „Glauben Sie denn nicht, dass die einfach den Hörer hingelegt haben im Wissen, dass Sie eh gleich wieder anrufen würden?“ Eine der Betroffenen gab zu Protokoll, dass sie selbst bis zu 200-mal durch diese Sex-Anrufe belästigt worden sei. Der Mann habe stets ins Telefon gestöhnt und seine Gelüste eindeutig artikuliert. „Zumeist habe ich gleich aufgelegt und in keinem Fall gewartet, bis er fertig ist.“