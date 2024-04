Nach Tagen der offenen Tür startet heiße Phase

OP-Programm wird schrittweise reduziert

Derweilen ist zu Wochenbeginn die intensive Phase der Übersiedelung in die neue Klinik mit der schrittweisen Reduktion des geplanten OP-Programms gestartet. Ab 23. April pausieren auch die Terminambulanzen. Vom 2. bis 9. Mai werden Rettungsfahrzeuge und Hubschrauber in umliegende Kliniken umgeleitet. Immer aufrecht bleibt die Notfall- und Akutversorgung, insbesondere für Kinder und Jugendliche, Geburten, in der Onkologie und in der Dialyse. Der Patientenbetrieb im neuen Haus startet mit 7. Mai. Ab 13. Mai finden dann auch Operationen und Terminambulanzen in der neuen Klinik statt.