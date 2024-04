Mit dem ÖFB-Team zur EM-Generalprobe fliegen!

In der finalen Phase vor dem EM-Turnier in Deutschland empfangen Teamchef Ralf Rangnick & Co. am 4. Juni Serbien im Ernst-Happel-Stadion in Wien. Zum Abschluss geht es dann am 8. Juni in St. Gallen im letzten Härtetest vor der EURO gegen die Schweiz, bevor für David Alaba und Co. die EM am 17. Juni in Düsseldorf mit dem Spiel gegen Frankreich beginnt.