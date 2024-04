Schmählicher 5. Platz | Keine guten Leute

Schmählicher 5. Platz. Von der zitternden Kanzlerpartei war hier gestern die Rede – Zittern auch um das Ergebnis der Gemeinderatswahl in Innsbruck. Es drohe die nächste Schlappe, der aus Wien nach Hause beorderte Ex-Digitalisierungs-Staatssekretär Florian Tursky von der ÖVP könnte am Wahlabend mit leeren Händen dastehen. Sie waren dann noch leerer als es sich die österreichische Kanzlerpartei und Tiroler Landeshauptmannpartei in ihren schlimmsten Albträumen vorstellen hätten können: In der Bürgermeister-Direktwahl, bei der der umstrittene Amtsinhaber Georg Willi von den Grünen mit knapp 23 Prozent Platz 1 erreichte, kam Tursky mit 10 Prozent nur auf den schmählichen fünften Rang. Geschlagen wurde er unter anderem vom Ex-ÖVP-ler Johannes Anzengruber (19 Prozent), der nun in zwei Wochen in eine Stichwahl gegen Willi geht. Klar vor Tursky platzierten sich auch die Kandidaten von FPÖ und SPÖ. Wobei die blauen Bäume wie schon zuletzt in Salzburg auch in Innsbruck nicht wirklich in den Himmel wuchsen. Und das hat – nicht so dramatisch wie in Salzburg, aber doch in einer gewissen Ähnlichkeit mit dem Erfolg einer anderen Partei am Rand des politischen Spektrums zu tun.