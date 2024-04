Derbysieg! Aber der Plan B heißt 2. Klasse

Eine turbulente Woche endet mit drei Punkten! Feldkirchen setzte sich im Derby in der Unterliga Ost daheim gegen Sirnitz vor 850 Zuschauern mit 3:2 durch. Und das mit einem neuen Trainer! Robert Pozewaunig (fünfter Feldkirchen-Coach in zwei Jahren!) löste am vergangenen Dienstag Mario Obitsch als Trainer ab und besorgte auf Anhieb den ersten Sieg im Jahr 2024.