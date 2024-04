„Kuckuck, Kuckuck“ ruft es nicht nur aus dem Wald

Zudem hält sich der Vogel immer mehr auch im Wohnbereich des Menschen auf. „Und das ist von Oberkärnten bis nach Unterkärnten zu beobachten“, so Kleewein. So kann es passieren, dass der Kuckucks-Ruf nicht nur aus dem Wald, sondern plötzlich im eigenen Garten erschallt. Denn der Langstreckenzieher schmuggelt seit neuesten auch gern sein Ei in das Nest des Hausrotschwanzes. Die kleinen Vögel haben dann allerhand zu tun, um den “Brutparasiten“ satt zu bekommen.