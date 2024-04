Smart-Fortwo-Nachfolger kommt – so soll er werden

„Der Smart Fortwo war seiner Zeit voraus „

Zwei Millionen Fortwo in fast genau 25 Jahren mögen den Buchhaltern in Stuttgart zu wenig gewesen sein. Nicht umsonst gilt der Smart als Milliardengrab, das Mercedes mehr gekostet hat als die gescheiterte Fusion mit Chrysler. Doch Adelmann sieht darin eine Verpflichtung: „Der Smart Fortwo war seiner Zeit voraus – unkonventionell und innovativ zugleich. Insbesondere in den europäischen Märkten hat sich das Konzept des kompakten Zweisitzers bewährt“, lobt der Manager und will deshalb hier noch einmal ansetzen.