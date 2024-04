LIVE ab 17 Uhr: WSG Tirol gegen Blau-Weiß Linz

„Wir fahren nach Innsbruck, um dort zu gewinnen!“

Aber auch sein Gegenüber Gerald Scheiblehner ist mit den vergangenen Wochen zufrieden und will erstmals voll punkten: „Die WSG ist die Mannschaft mit dem besten Start in diese Quali-Runde. Aber wir fahren nach zwei sehr guten Ergebnissen gegen die Austria und den WAC nach Innsbruck, um dort zu gewinnen.“ Das gelang den Linzern zuletzt Mitte November gegen den LASK, in den elf Spielen seither stehen sechs Unentschieden und fünf Niederlagen zu Buche. Das veranlasste Scheiblehner zuletzt zu einem Formationswechsel von einer Dreier- hin zu einer Viererkette, den er im vergangenen Spiel gegen Altach zur Halbzeit wieder rückgängig machte. Deshalb steht Silberberger vor einer kleinen Herausforderung: „Ich war vergangene Woche in Linz vor Ort und habe zwei Spielsysteme gesehen. Wir sind aktuell schon noch am Rätseln, mit welcher Formation sie gegen uns antreten wollen.“