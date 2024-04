LIVE ab 17 Uhr: WAC gegen die Wiener Austria!

Muharem Huskovic, der am Montagabend bei einem Überfall eine Nasenbeinfraktur erlitten hatte, trainiert seit Donnerstag wieder – mit einer Spezialmaske. „Er hat normal trainiert, deshalb gehe ich davon aus, dass er am Samstag in Wolfsberg definitiv im Kader sein kann“, sagte Wimmer. Bei Marvin Potzmann und Fisnik Asllani zeichnet sich eine baldige Kader-Rückkehr ab, beide stehen wieder im Mannschaftstraining. Nach den wenig zufrieden stellenden Spielen in der Quali-Gruppe will der Tabellenführer nun anders auftreten. „Wichtig wird sein, dass wir wieder eine gewisse Lockerheit und Spielfreude an den Tag legen und mit Power Fußballspielen“, meinte Wimmer, der großen Respekt vor dem WAC hat. „Ich bin mir sicher, dass sie wieder auf ihre Stärken im Umschaltspiel setzen – sie haben vorne einfach sehr viel Speed, auf den wir aufpassen müssen.“