Revolution im Ski-Weltcup? Warnung von Höfl-Riesch

Unter dem Motto „Change the Course“ haben der norwegische Skiverband „Skiforbundet“ und die Wirtschaftsprüfungsgesellschaft KPMG ein neues Konzept entwickelt, mit dem sie den Skisport insgesamt nachhaltiger machen wollen und damit dessen Zukunft sichern wollen. Nach Vorstellung der Norweger soll der Weltcup künftig in vier verschiedene Blöcke aufgeteilt werden. Diese orientieren sich an der geografischen Lage der Weltcup-Orte. Der Weltcup-Auftakt fände nicht mehr in Sölden statt, sondern Ende November in den USA.