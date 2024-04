Radsport geht mit den Festspielen auf Tuchfühlung

Neben der Tour of Austria, die Anfang Juli in St. Johann und Umgebung gastiert, macht sich der Radsport auch im September in Salzburg breit. An drei Tagen (5., 6. und 7. September) haben die Pedalritter in der Altstadt das Sagen – mit dem Rennradkriterium, dem Mountainbike-Eliminator (beide „Cyclodome“) und dem City Hill Climb auf die Festung. Letztgenannter Bewerb wird vom Steirer Gerhard Schönbacher organisiert.